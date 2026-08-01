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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой об отказе ФИФА от продажи прав на ЧМ: «Я понимал, что ничего не будет, тем более после бойкота УЕФА. Все будет как и раньше. Футбол будет жить»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на отказ ФИФА от коммерческого плана.

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