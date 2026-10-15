Раймонд Паулс поделился планами возвращения в Россию. Узнайте, что повлияло на его решение и когда ждать концертов.
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Да он хороший композитор, но пока я не слышал даже намёка на то, что он хочет извиниться перед Русским народом за все те пакости, что он успел наговорить публично о России и русских и особенно его финансовую поддержку бандеровцев...
Ну а прошлые заслуги не значат автоматической реабилитации-индульгенции за болтовню и действия (включая финансовую поддержку уркаиских бандеровцев) против России и русского народа! Где гарантия того что он не отправит какую-то часть заработанного в России на поддержку бандитов опять?