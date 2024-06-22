Жительница Самары пойдет под суд за получение пособий на выдуманного ребенка

В Самаре закончилось расследование уголовного дела, связанного с крупным мошенничеством.Основной фигурой в этом деле стала местная жительница, которую обвиняют в том, что она выдумала ребенка с целью незаконного получения значительных выплат в размере 752 тысяч рублей.