Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 440 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Любые цивилизованные сделки по продажам чего-либо осуществляются с подписанием контракта. Так вот надо было указывать...Вучич признался, ...
  • Teodor
    А может просто в наглую открыто заявить об ожидаемом прилете ФАБ-3000 в определенном районе, поставить в известность ...Русские бомбы-"не...
  • Игорь
    Этот придурок даванькин пусть еще к номерам и мигалки продает, тогда бюджет вообще обогатитьсяВ Госдуме организ...

Жительница Самары пойдет под суд за получение пособий на выдуманного ребенка

Жительница Самары пойдет под суд за получение пособий на выдуманного ребенка

В Самаре закончилось расследование уголовного дела, связанного с крупным мошенничеством.Основной фигурой в этом деле стала местная жительница, которую обвиняют в том, что она выдумала ребенка с целью незаконного получения значительных выплат в размере 752 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх