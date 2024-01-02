Эксперт Пермяков рассказал, как смартфону вредят пролитые на него алкоголь или газировки

Если на смартфон попал чистый спирт, не стоит паниковать.Эксперт Пермяков рассказал, что при попадании алкоголя или сахарных напитков на поверхность смартфона образуется пленка, содержащая растворенные вещества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии