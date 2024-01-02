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Эксперт Пермяков рассказал, как смартфону вредят пролитые на него алкоголь или газировки

Эксперт Пермяков рассказал, как смартфону вредят пролитые на него алкоголь или газировки

Если на смартфон попал чистый спирт, не стоит паниковать.Эксперт Пермяков рассказал, что при попадании алкоголя или сахарных напитков на поверхность смартфона образуется пленка, содержащая растворенные вещества.

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