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Новости Омска

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Сразу три омских замминистра получили повышение до министров

Сразу три омских замминистра получили повышение до министров: Алексей Ленберг назначен министром спорта; Андрей Хафизов возглавил минтранс; Ольга Степанова - министерство образования.

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