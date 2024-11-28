Сразу три омских замминистра получили повышение до министров: Алексей Ленберг назначен министром спорта; Андрей Хафизов возглавил минтранс; Ольга Степанова - министерство образования.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сразу три омских замминистра получили повышение до министров: Алексей Ленберг назначен министром спорта; Андрей Хафизов возглавил минтранс; Ольга Степанова - министерство образования.