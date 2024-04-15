Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Цены на металлы подскочили из-за санкций против России

Цены на металлы подскочили из-за санкций против России

Цены на алюминий подскочили на 9,4%, что является максимальным показателем с момента введения контракта в 1987 году, в то время как цены на никель выросли на 8,8%, что говорит о том, что брокеры готовятся к серьезным сбоям в цепочке поставок из-за введенных США и Великобританией санкций против металла из России.

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