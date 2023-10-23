Водителям в России разрешили ставить квадратные номерные знаки спереди автомобиля

Ранее разрешение касалось только заднего бампера автомобиля. Росстандарт внес соответствующие изменения в ГОСТ 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств» 18 октября 2023 года.
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