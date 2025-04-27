Алексея Петровича отпустили. За что его задержали ранее в аэропорту?

Одному из лидеров поискового движения Молдовы, руководителю поискового отряда "Август" Алексей Петрович, который был задержан в международном аэропорту Кишинева при вылете из страны, после проведения досмотра вернули проездные документы и загранпаспорт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии