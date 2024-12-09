В Тбилиси протестующие сожгли гроб с чучелом основателя правящей партии

Гроб с чучелом основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили сожгли участники антиправительственного митинга в Тбилиси, сообщает 9 ноября ТАСС.
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