На работу в омский аэропорт устроился мужчина с поддельным дипломом - он должен был встречать и сопровождать самолеты.
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На работу в омский аэропорт устроился мужчина с поддельным дипломом - он должен был встречать и сопровождать самолеты.