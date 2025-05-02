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104-летний ветеран ВОВ Вера Халилова рассказала, как работала и выживала в войну с маленькими дочками

104-летний ветеран ВОВ Вера Халилова рассказала, как работала и выживала в войну с маленькими дочками

Ветерану Великой Отечественной войны — труженику тыла, Ветерану труда, ударнику коммунистическому труда Вере Васильевне Халиловой в октябре этого года исполнится 105 лет! Накануне праздника Победы корреспондент «МК» побывала у нее и у ее дочери в гостях .

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