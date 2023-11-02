Двое алтайских шахматистов взяли бронзу на первенстве Сибири среди детей и подростков

Соревнования проходят в Кемерове Шахматисты Артем Мещеряков из Барнаула и Елизавета Кашперова из Белокурихи стали бронзовыми призерами первенства Сибири, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Алтайского края.
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