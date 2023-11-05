Проработав только 3 года, молодой авиадиспетчер Алексей Плитин совсем не ожидал, что одним ноябрьским днём ему придётся показать мастерство опытного диспетчера и посадить на одну посадочную полосу сразу 5 самолётов — пассажирский Boeing-737 и 4 военных самолёта МиГ-31 с полным боевым комплектом.
Как один российский авиадиспетчер спас 4 МиГа-31, нарушив должностные инструкции. И что с ним стало?
Комментарии
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Светлана Ефименко
А КТО СОСТАВЛЯЕТ ИНСТРУКЦИИ НЕ ЗНАЕТ ЧТО БЫВАЮТ ИЗ РЯДА ВОН НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ СЛУЧАИ КАК ЭТОТ! ЭТОГО ПАРНЯ НАДО НАГРАДИТЬ ОРДЕНОМ И ДАТЬ ЗВАНИЕ ГЕРОЙ РОССИИ! И СООБЩИТЬ ПУТИНУ.В.В. ОБ ЭТОМ СЛУЧАЕ! А КТО "КОПАЕТ" ПОД ЭТОГО ПАРНЯ САМОГО УВОЛИТЬ И ПОСАДИТЬ ЭТОГО УМНИКА!🤚👍😂
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1 д.
ИИ
Иван Иванов
Эта ситуация не описана ни в одной инструкции, поклон диспетчеру.
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1 д.
Ольга Кожемякина
В любой инструкции обязательно прописывается форс-мажорные обстоятельства и диспетчер умница, профессионал своего дела, поступил верно: не зря говорят, что из двух зол выбирают меньшее. У диспетчера было два выбора: нарушение инструкции, аозможность столкновения самолётов на одной полосе, или техногенная катастрофа в городе. Молодой человек сделал правильный выбор. А вот диспетчеры аэродромов, которые из-за тумана не приняли "заряженные" самолёты, должны ответить за свое безразличие к форс-мажору.
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1 д.
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