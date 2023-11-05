Как один российский авиадиспетчер спас 4 МиГа-31, нарушив должностные инструкции. И что с ним стало?

Светлана Ефименко А КТО СОСТАВЛЯЕТ ИНСТРУКЦИИ НЕ ЗНАЕТ ЧТО БЫВАЮТ ИЗ РЯДА ВОН НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ СЛУЧАИ КАК ЭТОТ! ЭТОГО ПАРНЯ НАДО НАГРАДИТЬ ОРДЕНОМ И ДАТЬ ЗВАНИЕ ГЕРОЙ РОССИИ! И СООБЩИТЬ ПУТИНУ.В.В. ОБ ЭТОМ СЛУЧАЕ! А КТО "КОПАЕТ" ПОД ЭТОГО ПАРНЯ САМОГО УВОЛИТЬ И ПОСАДИТЬ ЭТОГО УМНИКА!🤚👍😂

ИИ Иван Иванов Эта ситуация не описана ни в одной инструкции, поклон диспетчеру.