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Татар-информ

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Факелы на «Казаньоргсинтезе» могут стать заметнее

Факелы на «Казаньоргсинтезе» могут стать заметнее

Завтра, 9 сентября, на «Казаньоргсинтезе» начнется плановый остановочный ремонт заводов пиролиза и полиэтилена.

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