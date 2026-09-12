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Путин и лидеры БРИКС осмотрели выставку «Инновационная Индия» в Нью-Дели

Президент России Владимир Путин и лидеры стран БРИКС посетили выставку «Инновационная Индия» в Нью-Дели в ходе XVIII саммита объединения.

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