Собянин: Флагманский центр в больнице им Буянова введем до конца года

Центр будет оснащен более 1,2 тыс. единиц высокотехнологичного медицинского оборудования В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве главного центра клинической больницы имени Буянова, который сможет принимать до 200 пациентов ежедневно.