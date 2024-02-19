Собянин: Флагманский центр в больнице им Буянова введем до конца года

Центр будет оснащен более 1,2 тыс. единиц высокотехнологичного медицинского оборудования В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве главного центра клинической больницы имени Буянова, который сможет принимать до 200 пациентов ежедневно.
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