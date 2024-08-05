Автомобиль Honda Freed столкнулся с междугородним автобусом в Приморском крае, в результате чего погибли два человека

В Приморском крае произошла серия дорожно-транспортных происшествий. На одной из дорог региона в результате столкновения легкового автомобиля Honda Freed и междугороднего автобуса погиб водитель первого транспортного средства.
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