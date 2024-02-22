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Сегодня с плановыми отключениями электричества столкнутся жители Астрахани и поселений четырех районов

Сегодня с плановыми отключениями электричества столкнутся жители Астрахани и поселений четырех районов

Причем на некоторых улицах облцентра света не будет до 20:00. В четверг, 22 февраля, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - во всех районах РЭС (с 09:00 до 16:00, с 09:00 до 17:00, с 09:00 до 20:00); Икрянинский район – р.

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