Сегодня с плановыми отключениями электричества столкнутся жители Астрахани и поселений четырех районов

Причем на некоторых улицах облцентра света не будет до 20:00. В четверг, 22 февраля, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - во всех районах РЭС (с 09:00 до 16:00, с 09:00 до 17:00, с 09:00 до 20:00); Икрянинский район – р.