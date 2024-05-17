Что построят в Челябинске на месте не состоявшейся резиденции главы КНР. Фото

В Челябинске на месте долгостроя на улице Васенко 94, где планировали разместить резиденцию председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина, к саммитам ШОС и БРИКС, построят 6-7 этажный торгово-развлекательный центр (ТРК) с апартаментами.