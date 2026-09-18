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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларкин отказался говорить о причинах своего запроса на обмен из «Детройта»: «Возможно, я никогда не буду готов это обсуждать. Информация о списке команд – неправда»

Бывший капитан « Детройта » Дилан Ларкин отказался говорить о причинах своего запроса на обмен.  30-летний форвард выступал за «Ред Уингс» на протяжении 11 сезонов.

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