Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Месси забил 13 голов за Аргентину в 2022-м. Его лучший результат за календарный год

Лионель Месси забил 13-й гол за Аргентину в 2022 году. 35-летний нападающий поразил ворота Мексики (2:0) во 2-м туре чемпионата мира.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх