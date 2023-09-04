После традиционного отдыха в Латвии певица Алла Пугачева решила вернуться в Израиль. Вместе с детьми Лизой и Гарри, молодым мужем, 74-летняя исполнительница хита “До свиданья, лето!” порадовалась осенней прохладе в Герцлии.
Алла Пугачёва похвасталась урожаем
Комментарии
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АП
Анатолий Поляков
Ваш дом-ТУРМА! Быстро эти суки продажные Родину предали,аж со свистом! Политические Проститутки,как говорил дедушка Ленин!
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21 час.
Андрей Кобозев
Быстро пролистал статью до комен ариев... Зачем вообще нам о них пишут? Переступили через это г..., забыли и точка.
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14 час.
АА
Александр Антипов
На х...й вы о них пишите уехали и скатертью дорога
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7 мин.
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