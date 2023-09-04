Алла Пугачёва похвасталась урожаем

АП Анатолий Поляков Ваш дом-ТУРМА! Быстро эти суки продажные Родину предали,аж со свистом! Политические Проститутки,как говорил дедушка Ленин!

Андрей Кобозев Быстро пролистал статью до комен ариев... Зачем вообще нам о них пишут? Переступили через это г..., забыли и точка.