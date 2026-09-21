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Шняги.Нет

4 подписчика

20 зверей, которые застряли так, что хоть стой хоть падай

20 зверей, которые застряли так, что хоть стой хоть падай

Самые смешные застрявшие животныеС одной стороны, зверька жалко. С другой — вроде бы сам виноват: не нужно было пихать нос, хвост или клюв куда попало.

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