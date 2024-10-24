SK Hynix демонстрирует рекордную квартальную прибыль благодаря спросу на чипы для ИИ

Южнокорейская компания SK Hynix, один из крупнейших в мире производителей памяти, сообщила о рекордной квартальной прибыли, обусловленной высоким спросом на память HBM, используемую в генеративных системах искусственного интеллекта.
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