Юрист рассказал о новой схеме обмана граждан старше 50 лет

Мошенники придумали очередную схему обмана людей старше 50 лет. Теперь аферисты представляются энергоснабжающими организациями и предлагают оформить "льготу" в честь юбилея, после чего лишают собственных жертв накоплений.
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