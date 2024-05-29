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Военное обозрение

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Конструктор Жозеф Котин: «Башенные танки изжили свой век»

Конструктор Жозеф Котин: «Башенные танки изжили свой век»

«Применение ракетного вооружения в танках позволяет осуществить резкий качественный скачок в их развитии» – такими выражениями описывал перспективы развития отечественных танков главный конструктор Ленинградского Кировского завода Жозеф Яковлевич Котин.

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