Конструктор Жозеф Котин: «Башенные танки изжили свой век»

«Применение ракетного вооружения в танках позволяет осуществить резкий качественный скачок в их развитии» – такими выражениями описывал перспективы развития отечественных танков главный конструктор Ленинградского Кировского завода Жозеф Яковлевич Котин.
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