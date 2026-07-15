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Закон, порядок, государство

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Украине пора готовиться к худшему. Европа скоро преподнесет ей сюрприз

Украине пора готовиться к худшему. Европа скоро преподнесет ей сюрприз

На параде в Париже часть Европы продемонстрировала свою солидарность с Киевом. Однако вскоре может оказаться, что самым большим испытанием для Украины окажется воля избирателей в странах ЕС, пишет Interia.

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