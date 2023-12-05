СМИ: Зеленский требовал от Залужного уйти в отставку по «собственному желанию» или по здоровью

На этом фоне в Польше заявили о переходе России к тактике полного уничтожения ВСУ. СМИ: Зеленский потребовал от Залужного уйти в отставку Лидер Украины Владимир Зеленский потребовал от главкома ВСУ отправиться в отставку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии