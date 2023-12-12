CNN: Зеленский прибывает на переговоры в США в критический момент для Украины

Глава Украины Владимир Зеленский прибывает на переговоры в Вашингтон в критический момент, когда в Белом доме предупреждают, что американская помощь может вскоре закончиться, а переговоры о выделении финансирования застопорились в конгрессе США.
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