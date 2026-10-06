Топливный кризис в России 6 октября: мошенники наживаются на дефиците

Как обстоит ситуация с бензином в разных регионах России 6 октября. Ситуация с топливом в ряде российских регионов остается напряженной: пока в Калужской области с 6 октября отменяют режим "чет/нечет", на Кубани, в Тамбовской области и других субъектах ограничения сохраняются.