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Царьград

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Топливный кризис в России 6 октября: мошенники наживаются на дефиците

Топливный кризис в России 6 октября: мошенники наживаются на дефиците

Как обстоит ситуация с бензином в разных регионах России 6 октября. Ситуация с топливом в ряде российских регионов остается напряженной: пока в Калужской области с 6 октября отменяют режим "чет/нечет", на Кубани, в Тамбовской области и других субъектах ограничения сохраняются.

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