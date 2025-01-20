Новый Генеральный секретарь ШОС Ермекбаев: «Считаю своим долгом вносить вклад в рост организации и благополучие народов сообщества ШОС»

20 января, «Жэньминь жибао» онлайн -- «Для меня большая честь быть назначенным главами десяти государств-членов ШОС на должность Генерального секретаря этой организации», - заявил Нурлан Ермекбаев 17 января в Пекине в ходе торжественного приема по случаю его вступления в должность Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).