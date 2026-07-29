Эксперт: Ozon убрал бейдж «Оригинал», чтобы избежать путаницы у покупателей

Смена плашки «Оригинал» на «Бренд проверен» на маркетплейсе OZON направлена прежде всего на устранение возможных ошибок в восприятии покупателей - об этом Zvezdanews рассказал президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.