Эксперт: Ozon убрал бейдж «Оригинал», чтобы избежать путаницы у покупателей

Смена плашки «Оригинал» на «Бренд проверен» на маркетплейсе OZON направлена прежде всего на устранение возможных ошибок в восприятии покупателей - об этом Zvezdanews рассказал президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.
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