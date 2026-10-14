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Дом Джигана в Красногорске арестован за долги по алиментам

Дом Джигана в Красногорске арестован за долги по алиментам

Долг рэпера Джигана по алиментам составляет 1,7 млн рублей, приставы арестовали его дом за 350 млн рублей в элитном поселке Подмосковья.

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