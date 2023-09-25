Огнеборцы ликвидировали 12 пожаров в лесах Подмосковья за минувшие выходные

Сразу 12 возгораний зафиксировали на территории лесного фонда Московской области в выходные. Причиной тому стало неосторожное обращение людей с огнем, заявил курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов.
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