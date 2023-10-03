Цикл экскурсий по памятникам архитектуры запустят для студентов в Москве

Форум «Наследие» организует экскурсии по столичным памятникам архитектуры. С 4 октября по 21 ноября студенты смогут посетить примерно 80 значимых объектов, сообщил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
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