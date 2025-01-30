Косметолог рассказала о влиянии менопаузы на состояние кожи

С началом менопаузы гормональный фон женщины, возникает возрастной дефицит эстрогена и прогестерона. Химик-косметолог, основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко рассказала «Известия» 30 января, как менопауза влияет на состояние кожи.
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