ET: глава DOGE Рамасвами собирается закрыть ФБР и уволить 1,5 млн человек

Американский предприниматель Вивек Рамасвами, который после избрания президентом США Дональда Трампа теперь отвечает за сокращение госрасходов, собирается закрыть Федеральное бюро расследований (ФБР) и уволить 1,5 миллиона человек.
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