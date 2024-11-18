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ET: глава DOGE Рамасвами собирается закрыть ФБР и уволить 1,5 млн человек

ET: глава DOGE Рамасвами собирается закрыть ФБР и уволить 1,5 млн человек

Американский предприниматель Вивек Рамасвами, который после избрания президентом США Дональда Трампа теперь отвечает за сокращение госрасходов, собирается закрыть Федеральное бюро расследований (ФБР) и уволить 1,5 миллиона человек.

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