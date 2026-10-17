В Орле вновь вспоминают фамилию Парахиных — на этот раз повод пришёл из Москвы. Вступил в законную силу приговор Симоновского районного суда столицы по делу о хищении 100 миллионов рублей, выделенных Минтрансом на развитие единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности.
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