В Орле вновь вспоминают фамилию Парахиных — на этот раз повод пришёл из Москвы. Вступил в законную силу приговор Симоновского районного суда столицы по делу о хищении 100 миллионов рублей, выделенных Минтрансом на развитие единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности.