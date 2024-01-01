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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Мишина: «Пример Костомарова показателен, надо беречь здоровье и внимательно относиться к себе. Выступать с температурой – не лучшее решение»

– Преодоление в спорте – главный момент. В этом плане Роман не упал духом и продолжает двигаться вперед, несмотря на то, что с ним случилось.

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