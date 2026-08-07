Выручка финтех-группы «СВОЙ» резко выросла в I полугодии

Финтех-группа «СВОЙ», объединяющая активы в диджитал-банкинге, инвестициях, страховании, альтернативном онлайн-кредитовании и управлении проблемными активами, объявила финансовые результаты за I полугодие 2026 года.
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