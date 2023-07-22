Западный военный аналитик: Украинское контрнаступление увязло уже на первом этапе, а далее - осенняя распутица

Становится всё более очевидным тот факт, что продвижение украинских войск в ходе контрнаступления вызвало волну негодования среди западных военных наблюдателей, веривших в скорый «возврат Киевом своих утраченных территорий на юге и востоке страны».
Популярные статьи
- Украинские источники сообщают о поражении российской ракетой эшелона с военными и техникой в Виннице
- Минобороны России: С 20 июля следующие по Черному морю в порты Украины суда будут рассматривать как перевозчиков военных грузов
- Россия продолжила нанесение комбинированных ударов по портовой и военной инфраструктуре Одессы, Черноморска и Ильчевска
Свежие комментарии