Военное обозрение

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Западный военный аналитик: Украинское контрнаступление увязло уже на первом этапе, а далее - осенняя распутица

Западный военный аналитик: Украинское контрнаступление увязло уже на первом этапе, а далее - осенняя распутица

Становится всё более очевидным тот факт, что продвижение украинских войск в ходе контрнаступления вызвало волну негодования среди западных военных наблюдателей, веривших в скорый «возврат Киевом своих утраченных территорий на юге и востоке страны».

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