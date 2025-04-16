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Экс-нардеп Луценко недоволен, что украинская элита не вступает в ряды ВСУ

Экс-нардеп Луценко недоволен, что украинская элита не вступает в ряды ВСУ

Бывший народный депутат Украины и действующий военнослужащий ВСУ Игорь Луценко выразил недовольство тем, что "самые богатые и влиятельные люди" республики не участвуют в боевых действиях, назвав ситуацию "моральным разломом общества".

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