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NVIDIA прекратила поддержку видеокарт GTX 600/700 и Windows 7/8

NVIDIA прекратила поддержку видеокарт GTX 600/700 и Windows 7/8

В июне NVIDIA говорила, что в октябре прекратит поддержку видеокарт архитектуры Kepler, то есть серии GTX 600 и GTX 700.

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