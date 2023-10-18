Полный текст тоста Си Цзиньпина на торжественном приеме в рамках 3-его Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь

Пекин, 17 октября /Синьхуа/ -- Ниже следует полный текст тоста председателя КНР Си Цзиньпина на торжественном приеме в рамках 3-его Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь": Тост Си Цзиньпина на торжественном приеме в рамках 3-его Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь" (17 октября 2023, Пекин) Уважаемые главы государств и правительств, Уважаемые руководители международных организаций, Уважаемые члены делегаций, Дорогие гости, дамы и господа, друзья! Добрый вечер! Рад видеть здесь дорогих друзей.