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В США увеличился импорт свежих фруктов и овощей

В США увеличился импорт свежих фруктов и овощей

Импорт в США свежих фруктов увеличился за 19 лет более чем вдвое, а импорт свежих овощей — на 50%, следует из отчета американской исследовательской организации New American Economy, опубликованного 14 октября на официальном интернет-портале.

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