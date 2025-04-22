Росреестр РТ рассказал какие льготы предусмотрены для участников СВО и ветеранов войны

В преддверии 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне региональный Росреестр разъяснил, какие льготы предусмотрены для участников специальной военной операции (СВО) и ветеранов войны при предоставлении государственных услуг ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии