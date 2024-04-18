В Перми появятся новые маршруты и изменится движение транспорта. Инфографика

К 2025 году транспортную систему Перми ждут изменения, которые коснутся всех районов города. Появятся новые маршруты, а старые поменяют движение, сообщили в telegram-канале городского департамента транспорта.
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