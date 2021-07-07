В Тверской области сотрудники полиции рассказали о своём семейном союзе

2 июня 2021 году заместитель начальника отдела Следственного управления УМВД майор юстиции Илья Кудряшов и его супруга - эксперт отделения № 3 межрайонного отдела № 1 ЭКЦ УМВД России по Тверской области капитан полиции Мария Кудряшова, - отпраздновали «ромашковую» годовщину со дня свадьбы.
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