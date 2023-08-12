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Лео Туррини: «К Хэмилтону обращался лично президент «Феррари». Но Льюис вежливо отказался»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получал предложение о переходе в «Феррари», но ответил отказов. По информации итальянского журналиста Лео Туррини, предложение Хэмилтону поступило непосредственно от президента «Феррари» Джона Элканна.

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