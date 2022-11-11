На карту Сбер приходит неожиданное пополнение. Новая уловка и 5 правил, как действовать, чтобы не попасть

В современном мире повсеместное распространение банковских пластиковых карт и электронных денег с одной стороны привело к повышению удобства и мобильности переводов для клиентов банков, а с другой стороны открыло новые возможности для всякого рода злоупотреблений со стороны злоумышленников.
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